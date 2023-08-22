Россияне раскрыли суммы трат на посылки для возлюбленных

СДЭК: россияне тратят до 15 тысяч рублей на посылки для возлюбленных

Оператор экспресс-доставки СДЭК и сервис для знакомств Mamba провели исследование, в ходе которого раскрыли суммы трат россиян на посылки для возлюбленных. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 22 августа.

По результатам опроса стало известно, что 67 процентов женщин и 63 процента мужчин хотя бы раз в жизни вступали в отношения на расстоянии. Для того чтобы поддержать искру в паре, по словам возлюбленных, они отправляли друг другу романтичные посылки.

Чаще всего партнеры выбирали цветы (23 процента), сладости (17), сувениры (14) и книги (9 процентов). При этом стоимость упомянутых презентов у 34 процентов опрошенных составляла 3 тысячи рублей, у 14 процентов — 10 тысяч рублей, а 11 процентов респондентов тратили до 15 тысяч рублей.

Как сообщили многие участники исследования (75 процентов), в чувства на расстоянии они не верят. В то же время 35 процентов мужчин и 23 процента женщин признались, что готовы дать шанс такой любви. 77 процентов респондентов заявили, что, вступая в отношения на дистанции, они ни разу не видели избранника вживую. Причем, по словам 23 процентов мужчин и 21 процента женщин, держатся такие пары не более года.

Помимо этого, выяснилось, что самой распространенной причиной для расставания стало осознание, что партнеры не подходят друг другу. Об этом откровенно рассказали 22 процента россиян и 26 процентов представительниц женского пола.

Ранее в августе россияне назвали самые желанные подарки. Согласно результатам опроса, 39 процентов респондентов больше любят получать презенты, а другие 29 процентов — дарить. В рейтинг самых популярных подарков вошли деньги (15 процентов), аксессуары (13 процентов), цветы (12 процентов), косметика и парфюмерия (9 процентов).