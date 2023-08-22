Пенсионеров выселили квартиры из-за долга их дочери

Приставы продали квартиру пожилых новосибирцев из-за долга их дочери в 38 тысяч

В Новосибирске судебные приставы продали квартиру пенсионеров из-за долга их дочери в 38 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на председателя Региональной общественной организации Красноярского края по содействию защите интересов заемщиков Юрате Армонайтите сообщил портал «Новосибирск Онлайн».

Двух пожилых новосибирцев, имеющих статус «детей войны», выселили из квартиры площадью в 53 квадратных метра на Краснодарской улице — она была куплена за 3,7 миллиона рублей. Бывшие хозяева узнали о продаже жилья после того, как нашли на двери записку со словами: «Ваша квартира продана за долги». Кроме того, в ней пенсионеров попросили освободить квартиру для нового собственника. В результате мужчине и женщине пришлось переехать на дачу.

Причиной ареста и последующей продажи недвижимости судебные приставы назвали долг их дочери размером в 38 тысяч рублей, о котором та не знала и не получала никаких уведомлений. При этом женщина была готова погасить задолженность. «Она говорит: "У меня телевизор 100 тысяч стоит, кофемашина 50 тысяч". У нее есть имущество, которое находится в квартире, его достаточно для погашения задолженности. Также есть дача, собственная квартира, машина, которую можно реализовать. В итоге реализовали квартиру, которую купили ее родители», — пояснила специалист. Кроме того, известно, что опись квартиры проходила без внутреннего осмотра, при этом оценщики не пытались попасть в помещение.

В красноярской службе судебных приставов отметили, что арестовали жилье пенсионеров, так как указанный объект недвижимости имел наименьшую площадь среди всех, которыми владела должница. Представитель ведомства добавил, что исполнительное производство в отношении женщины находится в краевом управлении Федеральной службы судебных приставов России с 2019 года, при этом жительница Красноярска на момент ареста недвижимости имела и другие задолженности, которые так и не погасила. Уведомления о них были направлены женщине через портал госуслуг, которым та не пользуется, хотя по закону ей должны были прислать заказное письмо.

По словам юриста Женик Заргарян, приставы нарушили в том числе принцип соразмерности долга и взыскиваемого имущества. В связи со случившимся специалист порекомендовала пострадавшей идти в суд. Глава краевой комиссии по защите интересов собственников Армонайтите составила обращение к прокурору региона, в котором упомянула о том, что ситуация, похожая на вышеупомянутую, могла быть не единичной.

Ранее стало известно, что в Кирове сироту пригрозили выселить из квартиры из-за чужих долгов по коммунальным услугам.