Проститутка обворовала россиянина и заперла его на три дня в квартире

В Уфе проститутка обворовала инженера и заперла его на три дня в квартире

В Уфе полиция задержала проститутку, которая обворовала клиента и заперла его на три дня в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

48-летний инженер из Карпинска возвращался из командировки и остановился в Уфе. Там он решил снять проститутку и пригласил женщину в жилье. Мужчина напился и уснул, а гостья забрала его телефон и ушла, заперев квартиру.

Мужчина лишь на третий день докричался до консьержки, которая вызвала полицию. Силовики быстро нашли воровку, которая оказалась ранее судимой за кражу. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 50-летний житель Первоуральска изнасиловал и взял в заложницы сожительницу. Он запер ее и не разрешал вызвать скорую. Поздно вечером раненая все же смогла написать сообщение сыну с просьбой о помощи. Юноша вызвал полицейских.