Стало известно о переговорах Украины и Франции о поставках ПВО

Посол Украины заявил, что Киев ведет переговоры с Парижем о поставках ПВО

Украина и Франция ведут переговоры о поставках Киеву дальнобойных ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, передает издание «Левый берег».

Он отметил, что еще одна актуальная потребность Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это запчасти, так как вся техника, которая поставляется Киеву, эксплуатируется и изнашивается. «Мы с Францией уже работаем над решением этой проблемы», — заявил посол.

По словам Омельченко, Франция взяла на себя обязательства поставлять снаряды калибра 155 миллиметров в «определенном ритме». Профильные предприятия, отметил он, в настоящий момент работают в чрезвычайном режиме.

Ранее посол подтвердил получение Киевом партии французских ракет большой дальности SCALP. Он выразил уверенность, что поставки будут продолжаться.