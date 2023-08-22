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19:33, 22 августа 2023Силовые структуры

Россиянина поймали на торговле рабами

В Ставропольском крае полиция задержала работорговца с поличным

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ставропольском крае полиция задержала работорговца во время сделки по продаже мужчины за 15 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемого поймали с поличным в результате оперативного эксперимента. Работорговцем оказался житель села Татарка, который хотел продать 54-летнего жителя села Красногвардейское. Полицейским он рассказал, что перед сделкой его избивали.

Силовики провели операцию по поимке работорговца после того, как на даче у пенсионера нашли двух нелегалов. 71-летний мужчина сообщил, что полгода назад купил двух рабов за 20 тысяч рублей, чтобы они трудились на его участке. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы и незаконной миграции. Его арестовали и отправили в СИЗО.

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    Любовь Ширижик
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