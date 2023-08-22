Новые фото Эмили Ратаковски в бикини возмутили фанатов

Американская модель Эмили Ратаковски показала тело в откровенном виде и возмутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица поделилась новой серией видео и фото, на которых она позирует на кухне, демонстрируя на камеру подтянутую фигуру. Для съемки знаменитость примерила бикини, оформленное тонкими завязками и пестрым принтом. При этом ее образ дополняет чокер с круглым камнем зеленого цвета.

Поклонники не оценили фотосессию модели, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более одного миллиона лайков. «А потом вы делаете подкаст, как мужчины вас сексуализируют», «Она когда-нибудь бывает одетой?», «Почему ты привлекаешь к себе внимание именно таким способом?», «Надо бы одеться», «Давайте подарим ей комплект одежды», — высказывались они.

В январе Эмили Ратаковски подвергла папарацци критике за постоянное вмешательство в ее личную жизнь. Манекенщица обвинила массмедиа в своем одиночестве, подчеркнув, что папарацци не дают ей ходить на свидания.