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13:06, 27 января 2023Ценности

Эмили Ратаковски обвинила папарацци в неудачной личной жизни

Модель Эмили Ратаковски в подкасте High Low обвинила папарацци в своем одиночестве

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски подвергла папарацци критике за постоянное вмешательство в ее личную жизнь. На эту тему она высказалась в последнем выпуске подкаста High Low.

Манекенщица обвинила массмедиа в своем одиночестве, подчеркнув, что папарацци не дают ей ходить на свидания. «Каждый раз, когда я на свидании, все знают об этом. В том числе и другие парни, с которыми я планирую пересекаться. Тяжело, когда на встрече с одним мужчиной в сети появляются фото, как я ужинаю с другим», — уточнила она.

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По словам бизнесвумен, пристальное внимание журналистов доставляет ей беспокойство, поскольку она постоянно извиняется перед своими знакомыми из-за непрекращающегося чувства стыда. «Несколько возможных романов закончились неудачно, так и не начавшись, потому что снимки опубликовали так быстро, что я даже не осознала, нравится ли мне человек на самом деле», — пожаловалась в заключение предпринимательница.

Летом 2022 года Эмили Ратаковски развелась с режиссером Себастьяном Бер-Макклардом из-за его измен. Пара прожила в браке четыре года. В 2021-м у них родился сын Сильвестр Аполло.

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Майя Пономаренко
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