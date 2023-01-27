Эмили Ратаковски обвинила папарацци в неудачной личной жизни

Модель Эмили Ратаковски в подкасте High Low обвинила папарацци в своем одиночестве

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски подвергла папарацци критике за постоянное вмешательство в ее личную жизнь. На эту тему она высказалась в последнем выпуске подкаста High Low.

Манекенщица обвинила массмедиа в своем одиночестве, подчеркнув, что папарацци не дают ей ходить на свидания. «Каждый раз, когда я на свидании, все знают об этом. В том числе и другие парни, с которыми я планирую пересекаться. Тяжело, когда на встрече с одним мужчиной в сети появляются фото, как я ужинаю с другим», — уточнила она.

По словам бизнесвумен, пристальное внимание журналистов доставляет ей беспокойство, поскольку она постоянно извиняется перед своими знакомыми из-за непрекращающегося чувства стыда. «Несколько возможных романов закончились неудачно, так и не начавшись, потому что снимки опубликовали так быстро, что я даже не осознала, нравится ли мне человек на самом деле», — пожаловалась в заключение предпринимательница.

Летом 2022 года Эмили Ратаковски развелась с режиссером Себастьяном Бер-Макклардом из-за его измен. Пара прожила в браке четыре года. В 2021-м у них родился сын Сильвестр Аполло.

