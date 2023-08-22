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18:00, 22 августа 2023Среда обитания

Путин заявил о будущем обновлении одного рекорда

Президент Путин: по итогам 2023 года обновится рекорд по вводу жилья

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2023 года в России обновится один рекорд — по вводу нового жилья. Его слова передают РИА Новости.

Глава государства отметил, что строительная сфера набрала хороший темп. К концу года ввод жилья может превысить 102 миллиона квадратных метров. В результате свои жилищные условия улучшат 3,7 миллиона семей.

Путин также привел данные. Так, в 2021 году было введено 92,6 миллиона квадратных метров жилья, в 2022-м — 102,7 миллиона квадратных метров. Президент отметил, что на данный момент в сфере есть ряд вопросов, которые требуют решения.

В мае 2023 года Минстрой России нашел способ сделать строительство домов более быстрым — в процессе будут применять стальные конструкции, тем самым увеличив потребление металла в отрасли. Мера повлияет на процесс строительства, сроки возведения объектов сократятся в 1,5-2 раза.

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    Нина Ташевская
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