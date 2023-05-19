В России нашли способ строить дома быстрее

«Известия»: использование металла сделает строительство домов более быстрым

Минстрой России нашел способ сделать строительство домов более быстрым — в процессе будут применять стальные конструкции, тем самым увеличив потребление металла в отрасли. Об этом сообщают «Известия».

Ведомство утвердило дорожную карту по совершенствованию техрегулирования в строительстве на 2023-2026 годы. В числе задач планируют внедрить металлические каркасы вместо железобетонных, а также применять крупногабаритные строительные блок-модули.

Мера повлияет на процесс строительства. По словам генерального директора Ассоциации развития стального строительства (АРСС) Александра Данилова, решение позволит сократить сроки возведения объектов в 1,5-2 раза и снизит себестоимость реализации проектов.

Ранее стало известно, что в 2022 году объем ввода жилья в России вырос на 11 процентов и составил 102,7 миллиона квадратных метров. Больше всего новой жилой площади в расчете на одного жителя появилось в Ленинградской области.