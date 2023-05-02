Строительная отрасль России поставила рекорд

«РИА Новости»: объем ввода жилья в России вырос на 11 процентов

В 2022 году объем ввода жилья в России вырос на 11 процентов и составил 102,7 миллиона квадратных метров. О том, что строительная отрасль поставила рекорд, сообщает «РИА Новости».

Больше всего новой жилой площади в расчете на одного жителя появилось в Ленинградской области — 1,9 квадратного метра. На втором места оказалась Московская область с результатом 1,6 «квадрата», а на третьем — Тюменская область с 1,3 «квадрата».

Наименьший показатель зафиксировали в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной и Магаданской областях. Москва заняла 51 метро с 0,5 квадратного метра на человека, а Санкт-Петербург — 31 метро с 0,6 «квадрата».

Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что в России стали строить больше многоквартирных домов. По итогам первого квартала 2023 года ввод такого жилья вырос на 10 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. За указанный период в стране было построено 28,9 миллиона квадратных метров. Файзуллин отметил, что в 2023 году поставили задачу не снижать темпы строительства.