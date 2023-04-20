Министр Файзуллин: в России на 10 процентов вырос ввод многоквартирного жилья

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что по итогам первого квартала 2023 года в России стали строить больше многоквартирных домов. Его слова передает ТАСС.

По словам министра, с января по март текущего года в стране ввод многоквартирного жилья вырос на 10 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. За указанные месяцы ввели 28,9 миллиона квадратных метров.

Файзуллин уточнил, что в ведомстве поставили задачу не снижать темпы строительства жилья. По планам, в 2023 году планируют ввести не меньше объектов, чем в 2022 году, когда показатель достиг 102,7 миллиона квадратных метров.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не сбавлять темпы строительства жилья в стране. Он отметил, что в 2022 году в России достигли рекордных показателей по возведению жилья — свои жилищные условия улучшили 3,5 миллиона семей.