Россиянам перечислили способы защитить новый ремонт от животных

«ВсеИнструменты.ру»: для квартир, где живут питомцы, стоит выбирать керамогранит

Чтобы защитить квартиру от домашних животных после нового ремонта необходимо в первую очередь правильно выбрать напольное покрытие. Способы защиты россиянам перечислила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Галина Сущек. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, необходимо заранее подумать над выбором отделочных материалов. В качестве напольного покрытия в квартире, где есть питомцы, стоит выбрать керамическую плитку, керамогранит, ламинат толщиной от 12 миллиметров или безворсовый ковер.

«Если питомец привык отряхиваться в доме после прогулки, для отделки стен подойдет моющаяся краска — она не впитывает грязь и очищается мыльным раствором. А от привычки точить зубы о мебель спасет гладкое ламинированное покрытие», — рассказала Сущек.

Что касается мебели, то стоит обратить внимание на вещи, обитые тканью «антикоготь». Шторы лучше выбирать рулонные или жалюзи, можно также заказать текстильные из антивандальных тканей.

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