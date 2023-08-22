Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
06:00, 22 августа 2023Среда обитания

Россиянам перечислили способы защитить новый ремонт от животных

«ВсеИнструменты.ру»: для квартир, где живут питомцы, стоит выбирать керамогранит

Фото: Sarandy Westfall / Unsplash

Чтобы защитить квартиру от домашних животных после нового ремонта необходимо в первую очередь правильно выбрать напольное покрытие. Способы защиты россиянам перечислила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Галина Сущек. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, необходимо заранее подумать над выбором отделочных материалов. В качестве напольного покрытия в квартире, где есть питомцы, стоит выбрать керамическую плитку, керамогранит, ламинат толщиной от 12 миллиметров или безворсовый ковер.

«Если питомец привык отряхиваться в доме после прогулки, для отделки стен подойдет моющаяся краска — она не впитывает грязь и очищается мыльным раствором. А от привычки точить зубы о мебель спасет гладкое ламинированное покрытие», — рассказала Сущек.

Что касается мебели, то стоит обратить внимание на вещи, обитые тканью «антикоготь». Шторы лучше выбирать рулонные или жалюзи, можно также заказать текстильные из антивандальных тканей.

Ранее дизайнер интерьера Павел Осипов заявил, что для того чтобы сэкономить на ремонте, необходимо делать его точечно. Он предложил обращать внимание на предложения продавцов и производителей по конкретным материалам.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Подмосковья сообщил о последствиях падения БПЛА в Красногорске

    Россиянам перечислили способы защитить новый ремонт от животных

    Украину предупредили о последствиях газовой аферы с американской компанией

    Последствия падения сбитого БПЛА в Красногорске показали на видео

    Россиянка поехала в Новороссийск и описала отпуск фразой «туристов тут не любят»

    Российский батальон отбил атаки ВСУ на южнодонецком направлении

    Поедающий продукты на дегустационном столе мужчина рассмешил пользователей сети

    Российские военные отразили шесть атак ВСУ и уничтожили более 40 бойцов

    США посоветовали срочно начать мирное урегулирование конфликта на Украине

    В Госдуме предложили штрафовать за публикацию фото и видео работы ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости