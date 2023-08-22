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02:00, 22 августа 2023Из жизни

Мужчина рассказал о сексе с бывшей невестой сына

Daily Mail: мужчина переспал с бывшей невестой сына и завел с ней роман

Фото: Ryan Franco / Unsplash

Мужчина рассказал, что переспал с бывшей невестой сына и завел с ней роман всего через полгода после того, как они отменили свадьбу. Об этом сообщает Daily Mail.

48-летний Дэвид рассказал о своем необычном романе во время радиопередачи Kyle and Jackie O Show. По его словам, он состоял в тайных отношениях с 25-летней девушкой. Мужчина познакомился с ней восемь лет назад, когда она встречалась с его сыном.

Однажды девушка позвонила Дэвиду поздно вечером и попросила помочь. «Я поехал и забрал ее, и она была благодарна за помощь», — утверждает он. Вскоре после этого она еще раз написала мужчине и рассказала ему о своих чувствах. Они решили встретиться и сразу занялись сексом.

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Дэвид сообщил, что не знает, как сообщить о произошедшем сыну, но вне зависимости от его отношения к произошедшему, продолжит встречаться с этой женщиной.

«Хорошо, если я не скажу ему, а он узнает об том, это будет ситуация, которая разрушит мои отношения с сыном. Если я скажу ему, я тоже рискую разрушить отношения. Он может заподозрить, что все началось, когда они были вместе», — пояснил мужчина.

Ранее сообщалось, что пользователь Reddit анонимно рассказал, что проигнорировал свадьбу сына и предпочел провести вечер с его бывшей женой. Отец считает, что сын вел себя некорректно и не уважал свою бывшую жену.

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    Алиса Дмитриева
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