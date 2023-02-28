Мужчина проигнорировал свадьбу сына и провел вечер с его бывшей женой

Reddit: отец проигнорировал свадьбу сына и провел вечер с его бывшей женой

Пользователь Reddit анонимно рассказал, что проигнорировал свадьбу сына и предпочел провести вечер с его бывшей женой. Мужчина опубликовал свою историю в сабреддите Am I The Asshole («А не сволочь ли я?»), чтобы узнать мнение комментаторов.

Отец считает, что сын вел себя некорректно и не уважал свою бывшую жену. Он объяснил, что сын женился, когда ему было 19 лет, хотя отец переживал, что жених еще слишком инфантилен. Год спустя у пары родился первый ребенок, а через 16 месяцев — второй. «После рождения второго ребенка мой сын и его жена разъехались. Я знаю, что у каждой истории есть две стороны, но я знаю своего сына, поэтому верил ей», — написал мужчина.

Отец подчеркнул, что неоднократно пытался поговорить с сыном о его браке. Тот отказывался брать на себя ответственность и винил во всем жену даже тогда, когда отец прямо указал, в чем проблема сына.

Год спустя жена подала на развод. Через три дня сын объявил, что у него новая возлюбленная. Спустя месяц они объявили о помолвке. Бывшая невестка стала матерью-домохозяйкой, чтобы вырастить детей, и родители бывшего мужа даже купили ей квартиру, чтобы поддержать ее.

«Прежде чем развод был законно оформлен, мы получили приглашение на свадьбу. Я дал сыну понять, что не приду, и благословения моего они не получат. Его мать сказала ему, что проследит, чтобы я пришел. Но я был непреклонен. Я попросил его не приводить невесту к нам домой из уважения к матери его детей», — написал мужчина. В конце концов его отец и сестра не пришли на свадьбу, но мать решила прийти и взять внуков с собой.

«Мы с дочерью решили провести вечер с его бывшей женой. Я представить не могу, как она сидит одна, пока ее дети веселятся на свадьбе у отца», — подчеркнул мужчина. Он заявил, что невестка была поражена тем, что они решили остаться с ней. Свекор сказал ей, что всегда будет считать ее членом семьи.

На следующее утро сын позвонил ему и заявил, что он ужасный отец, потому что не пришел на его свадьбу. Через несколько дней он узнал, что отец провел тот вечер с его бывшей женой. «Он сказал, что это крайняя форма предательства», — добавил мужчина.

В комментариях пользователи выразили поддержку отцу. Один из них написал, что мужчина — рациональный родитель, который понимает, когда его ребенок ведет себя как идиот. «Ваш сын, похоже, очень-очень незрелый. Вы получили приглашение и уже дали понять, что не придете на свадьбу. И то, что вы помогли невестке — это доказательство того, насколько вы добрый человек. Вы и ваша дочь обладаете моралью, которой вашему сыну не видать никогда», — написал автор еще одного комментария.

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