Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:17, 28 февраля 2023Из жизни

Мужчина проигнорировал свадьбу сына и провел вечер с его бывшей женой

Reddit: отец проигнорировал свадьбу сына и провел вечер с его бывшей женой

Фото: Alexa Soh / Unsplash

Пользователь Reddit анонимно рассказал, что проигнорировал свадьбу сына и предпочел провести вечер с его бывшей женой. Мужчина опубликовал свою историю в сабреддите Am I The Asshole («А не сволочь ли я?»), чтобы узнать мнение комментаторов.

Отец считает, что сын вел себя некорректно и не уважал свою бывшую жену. Он объяснил, что сын женился, когда ему было 19 лет, хотя отец переживал, что жених еще слишком инфантилен. Год спустя у пары родился первый ребенок, а через 16 месяцев — второй. «После рождения второго ребенка мой сын и его жена разъехались. Я знаю, что у каждой истории есть две стороны, но я знаю своего сына, поэтому верил ей», — написал мужчина.

Отец подчеркнул, что неоднократно пытался поговорить с сыном о его браке. Тот отказывался брать на себя ответственность и винил во всем жену даже тогда, когда отец прямо указал, в чем проблема сына.

Год спустя жена подала на развод. Через три дня сын объявил, что у него новая возлюбленная. Спустя месяц они объявили о помолвке. Бывшая невестка стала матерью-домохозяйкой, чтобы вырастить детей, и родители бывшего мужа даже купили ей квартиру, чтобы поддержать ее.

Материалы по теме:
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской» Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
27 октября 2017
«Жених нужен немедленно» Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Жених нужен немедленно»Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13 марта 2019

«Прежде чем развод был законно оформлен, мы получили приглашение на свадьбу. Я дал сыну понять, что не приду, и благословения моего они не получат. Его мать сказала ему, что проследит, чтобы я пришел. Но я был непреклонен. Я попросил его не приводить невесту к нам домой из уважения к матери его детей», — написал мужчина. В конце концов его отец и сестра не пришли на свадьбу, но мать решила прийти и взять внуков с собой.

«Мы с дочерью решили провести вечер с его бывшей женой. Я представить не могу, как она сидит одна, пока ее дети веселятся на свадьбе у отца», — подчеркнул мужчина. Он заявил, что невестка была поражена тем, что они решили остаться с ней. Свекор сказал ей, что всегда будет считать ее членом семьи.

На следующее утро сын позвонил ему и заявил, что он ужасный отец, потому что не пришел на его свадьбу. Через несколько дней он узнал, что отец провел тот вечер с его бывшей женой. «Он сказал, что это крайняя форма предательства», — добавил мужчина.

В комментариях пользователи выразили поддержку отцу. Один из них написал, что мужчина — рациональный родитель, который понимает, когда его ребенок ведет себя как идиот. «Ваш сын, похоже, очень-очень незрелый. Вы получили приглашение и уже дали понять, что не придете на свадьбу. И то, что вы помогли невестке — это доказательство того, насколько вы добрый человек. Вы и ваша дочь обладаете моралью, которой вашему сыну не видать никогда», — написал автор еще одного комментария.

Ранее сообщалось, что брат предпочел свадьбе сестры другой праздник, отказался присутствовать на торжестве весь день и довел ее до слез. Узнав о решении молодого человека, невеста расплакалась от обиды

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о подавлении атак беспилотников ВСУ на два региона России
«Талибан» получил оружие из США на 7,2 миллиарда долларов
В Раде назвали вероятные направления для контрнаступления Киева
Жители регионов стали чаще покупать жилье в одной престижной локации Подмосковья
Россиянам раскрыли секрет быстрого омоложения
Российская семья с ребенком насмерть отравилась угарным газом
В Москве введены новые правила использования электросамокатов
Минобороны рассказало об атаках беспилотников ВСУ на территорию России
Сроки запуска российских «Луны-26» и «Луны-27» уточнят
Лавров поставил под вопрос легитимность миссии ЕС в Армении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.