Брат невесты решил посетить две свадьбы в один день и довел ее до слез

Сестра узнала, что в день ее свадьбы брат пойдет на другой праздник, и расплакалась

Брат предпочел свадьбе сестры другой праздник, отказался присутствовать на торжестве весь день и довел ее до слез. Девушка поделилась переживаниями с пользователями в своем аккаунте в TikTok.

Пользовательница TikTok под ником @lisalovesrandom рассказала, что брат решил пойти не только на ее свадьбу, но и вместе с девушкой посетить свадьбу ее брата в тот же день. Она призналась, что не знала о том, что два торжества назначены на одну дату, и была уверена, что брат будет присутствовать только на ее празднике.

Узнав о решении молодого человека, невеста расплакалась от обиды. Она объяснила, что ей бы хотелось, чтобы брат присутствовал на ее свадьбе целый день, потому что это очень важное для нее событие, и если бы женился он, то она бы все бросила и пришла на праздник.

«Думаю, что я просто завидую! Девушка моего брата сказала, что не сможет пропустить свадьбу своего брата, потому что они вместе выросли и он очень важен для нее. Чтобы целый день быть рядом с ним, она отказалась от посещения других свадеб», — отметила невеста.

Видео набрало три миллиона просмотров и множество комментариев со словами поддержки. «А я бы просто исключила брата из списка приглашенных», — написала одна пользовательница. Другая добавила: «Вас не насторожило, что девушка брата не настояла на том, чтобы он пришел только на вашу свадьбу?»

Ранее сообщалось, что невеста из Австралии не смогла пригласить некоторых родственников на свадьбу и нашла обидный способ сообщить им об этом. Она разослала им письма с объяснением, почему они не смогут присутствовать на празднике.