Набравшая вес невеста обвинила похудевшую сестру в попытке затмить ее на свадьбе, обиделась на нее и разозлила пользователей сети. Сестра поделилась историей в посте на сайте Reddit.

Автор поста рассказала, что всегда была «толстой сестрой» и страдала от лишнего веса. Многочисленные попытки похудеть ни к чему не приводили и сброшенные килограммы возвращались обратно. Однако девушка не сдалась — она изменила образ жизни и скинула 45 килограммов.

«Я живу далеко от своей семьи и не пишу ничего в социальных сетях, поэтому родственники не знали о моем похудении», — написала она. Девушка добавила, что год назад ее 26-летняя сестра обручилась с возлюбленным, а в ноябре должна была состояться их свадьба. Автор приехала в дом родителей за две недели до праздника, чтобы успеть провести время с близкими. Оказалось, что невеста немного поправилась, и когда она увидела похудевшую сестру, то разозлилась. Она обвинила родственницу в том, что та пытается затмить ее и похудела специально. Родители сестер встали на сторону обиженной невесты.

Пользователи оставили больше трех тысяч комментариев под постом. «Милая, не ходи ты на ее свадьбу, если она так себя ведет! Отгородись от токсичной семьи», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что девушка рассказала, что идентичная сестра-близнец обвинила ее в том, что она похудела, чтобы затмить ее на свадьбе. Когда невеста увидела похудевшую сестру, то пришла в ярость.