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14:26, 22 августа 2023Бывший СССР

На Украине назвали число участников боевых действий

Резников: участниками боевых действий на Украине стали почти миллион человек

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Начиная с 2014 года в боевых действиях на территории Украины приняли участие почти миллион человек. Об этом сообщил министр обороны республики Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».

«Главное задание в том, чтобы каждый украинец, который видит ветерана, осознавал и понимал две вещи: этот воин прошел то, что завтра буду проходить я, и второе — он или она выиграли для меня время», — сказал министр.

Он назвал одной из главных задач военного ведомства создание комфортных условий для получения статуса участника боевых действий, прохождения военно-врачебных комиссий и получения компенсаций за ранения. «Будет ощутимо меньше бумаг, очередей и тому подобного», — пообещал Резников.

Министр подчеркнул, что число людей, прошедших через военные действия, будет увеличиваться. «У каждого среди родственников или близких друзей будут ветераны», — сказал он.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления значительно ослабевают. «Думаю, мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает», — сказал военный.

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    Алевтина Запольская
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