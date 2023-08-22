Бывший американский разведчик назвал потери ВСУ в контрнаступлении

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ потеряли при контрнаступлении 45 тысяч бойцов

Уничтожение последних элитных резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые отправили в бой на запорожском направлении, приведет к обвалу фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО), заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала The Red Pill Diaries.

Американский военный заявил, что сейчас идут последние стадии украинского контрнаступления, «которое не достигло ни одной цели». Как уточнил бывший разведчик, потери украинских сил в нем составили 45 тысяч военных. «Осталось всего 15 тысяч, это 82-я десантно-штурмовая бригада. Это элитные резервные части, вооруженные британскими танками Challenger, боевыми машинами Marder и Stryker», — назвал он цифры.

Офицер добавил, что свежие силы Киева «застряли» на минных полях. Он считает, что после их уничтожения «фронт обрушится».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ понесли большие потери при контрнаступлении. По словам главы государства, российские солдаты и офицеры, которые участвовали в отражении атак противника, продемонстрировали лучшие примеры массового героизма.