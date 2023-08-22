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14:12, 22 августа 2023Культура

Моргенштерн рассказал о желании вернуться в Россию

Рэп-исполнитель Моргенштерн рассказал, что скучает по родине

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал в ходе своего подкаста, что может однажды вернуться в Россию. Видео размещено на YouTube-канале исполнителя.

По словам Моргенштерна, он скучает по родине. «Я бы в Америке не жил никогда. Я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию. Пожалуйста, простите меня», — сказал он.

Музыкант также отметил, что его работа с американскими коллегами провалились из-за «чрезмерного капитализма» и «отсутствия человечности».

До этого Моргенштерн рассказал об обмане американского рэпера Rich The Kid (настоящее имя — Димитри Лесли Роджер). По словам рэпера, американский музыкант был воодушевлен совместной работой до того момента, как получил крупную сумму денег.

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    Варвара Кошечкина
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