Моргенштерн рассказал о желании вернуться в Россию
Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал в ходе своего подкаста, что может однажды вернуться в Россию. Видео размещено на YouTube-канале исполнителя.
По словам Моргенштерна, он скучает по родине. «Я бы в Америке не жил никогда. Я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию. Пожалуйста, простите меня», — сказал он.
Музыкант также отметил, что его работа с американскими коллегами провалились из-за «чрезмерного капитализма» и «отсутствия человечности».
До этого Моргенштерн рассказал об обмане американского рэпера Rich The Kid (настоящее имя — Димитри Лесли Роджер). По словам рэпера, американский музыкант был воодушевлен совместной работой до того момента, как получил крупную сумму денег.