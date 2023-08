Американский рэпер Rich The Kid обманул Моргенштерна

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал об обмане американского рэпера Rich The Kid (настоящее имя — Димитри Лесли Роджер). Этим артист поделился в ходе своего подкаста, видео размещено на YouTube-канале исполнителя.

11 августа Моргенштерн и рэпер Onative выпустили совместный клип на трек If I ever совместно с Rich The Kid. По словам рэпера, американский музыкант был воодушевлен песней и клипом до того момента, как получил крупную сумму денег.

Моргенштерн отметил, что Rich The Kid участвовал в съемках 40 минут, тогда как было оговорено, что съемочный процесс будет длиться четыре часа, и ушел на свое выступление, обещая вернуться и продолжить, чего не произошло. Также он нарушил условия договора по выкладке контента в социальные сети.

Моргенштерн пришел к выводу, что российская аудитория ему гораздо ближе. «Хочется подметить, что в Америке все-таки, если сравнивать менталитет наш, наших людей и менталитет американцев — как они общаются, как работают, то там чистейший капитализм, без доли какой-то человечности. Пожалуйста, простите меня, я больше не буду пытаться на Америку, я хочу снова делать песни для наших людей с душой», — сказал артист.

