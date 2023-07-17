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12:13, 17 июля 2023Культура

Моргенштерн обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента

Моргенштерн обжаловал штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обжаловал штраф за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщается на сайте Савеловского районного суда Москвы.

Суд принял иск артиста 14 июля, однако дата предстоящего заседания пока неизвестна.

21 июня Савеловский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Сумма штрафа составила 40 тысяч рублей.

В мае сообщалось, что в отношении музыканта, переехавшего жить в Дубай, могут возбудить уголовное дело в России за нарушение порядка деятельности иноагента в случае двойного привлечения его к административной ответственности за соответствующее правонарушение в течение года.

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    Анастасия Астахова
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