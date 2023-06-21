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10:51, 21 июня 2023Культура

Моргенштерна оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Рэпера Моргенштерна оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Савеловский суд Москвы оштрафовал российского хип-хоп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Об этом сообщает Life.ru.

Сумма штрафа составила 40 тысяч рублей.

В мае сообщалось, что против музыканта, переехавшего жить в Дубай, могут возбудить уголовное дело в России за нарушение порядка деятельности иноагента, в случае двойного привлечения его к административной ответственности за соответствующее правонарушение в течение года.

Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал российскую певицу Елизавету Гырдымову, более известную под псевдонимом Монеточка (внесена в реестр иноагентов), за нарушение правил деятельности иностранного агента.

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    Анастасия Астахова
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