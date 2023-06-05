Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:42, 5 июня 2023Силовые структуры

На Моргенштерна составили протокол за отсутствие плашки иноагента

ТАСС: против Моргенштерна могут возбудить уголовное дело за отсутствие плашки иноагента

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Против российского хип-хоп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) могут возбудить в России уголовное дело за нарушение порядка деятельности иноагента, в случае двойного привлечения его к административной ответственности за соответствующее правонарушение в течение года. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Савеловский районный суд Москвы запланировал рассмотрение первого протокола об административном правонарушении в отношении артиста из-за отсутствия плашки иноагента в своих публикациях в Telegram-канале. Артисту грозит штраф в размере полумиллиона рублей.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что музыкант не нарушал правил деятельности иноагента. Составленный в отношении рэпера протокол об отсутствии маркировок иноагента в соцсетях является незаконным, а Моргенштерн не признает вину.

Он подал иск в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус иностранного агента.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    Атаки диверсантов на Белгородскую область координировал подросток
    Ирину Шейк раскритиковали в сети за вульгарные позы на новых фото
    Появились кадры подбитых американских бронеавтомобилей MaxxPro под Угледаром
    Член экипажа раскрыл самые часто задаваемые вопросы пассажиров самолета
    Роналду оценил возможность участия в чемпионате мира-2026
    В WhatsApp появится новая возможность
    В Китае перечислили популярные товары из России
    Снявший фетишистское видео в метро мужчина оказался военным
    Посланник Папы Римского приедет в Киев
    Россиянам объяснили желание хранить старые вещи
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.