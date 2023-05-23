Адвокат Моргенштерна прокомментировал возбуждение дела против артиста

Адвокат Моргенштерна Жорин заявил, что артист не нарушал правил деятельности иноагента

Адвокат российского хип-хоп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Сергей Жорин заявил, что артист не нарушал правил деятельности иностранного агента. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

Юрист добавил, что составленный в отношении рэпера протокол об отсутствии маркировок иноагента в соцсетях является незаконным, а также заявил, что Моргенштерн не признает вину.

Ранее стало известно, что против российского хип-хоп-исполнителя возбудили административное дело из-за отсутствия маркировки иностранного агента в соцсетях. Артисту грозит штраф в размере полумиллиона рублей. В ответ рэпер подал иск в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус иностранного агента.

В конце марта стало известно, что рэпер Моргенштерн поднял цены на концерты в два раза из-за получения статуса иноагента.