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12:14, 22 августа 2023Путешествия

Семилетняя россиянка искупалась в Черном море и попала в реанимацию

Семилетняя россиянка искупалась в море в Лазаревском и заболела ротавирусом

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Семилетняя российская девочка искупалась в Черном море во время отдыха с родителями и попала в реанимацию из-за ротавируса. Об этом сообщает E1.ru.

Уточняется, что Маша приехала с семьей в Лазаревское из Екатеринбурга 14 августа, а спустя несколько дней заболела. Кроме температуры и тошноты, среди симптомов были судороги и потеря сознания, а также увеличенные зрачки. Девочку госпитализировали, однако в больнице оказалась очередь из отравившихся детей.

Когда пациентку все же определили в палату, она начала кашлять и хрипеть. Из носа Маши пошла пена. «Врачи позже объяснили, что такое бывает из-за ротавирусной инфекции, якобы из организма вымыло натрий из-за рвоты и температуры на фоне аномальной жары. Сейчас она получает антибактериальную терапию», — поделилась ее мать Елена.

В настоящее время ребенок в тяжелом, но стабильном состоянии. Уточняется, что она подключена к аппарату ИВЛ. «Отек легких спал, выкачали 2,5 литра жидкости из легких. Привезли препарат, чтобы снять отек мозга, потом исключили его. Мозг сейчас очень сильно страдает. Мы не знаем, в каком состоянии она будет», — рассказала Елена.

Ранее пассажирка рейса Red Wings, застрявшего в Анталье, Турция, пожаловалась на здоровье шестилетней дочери после нахождения в салоне самолета с неработающим кондиционером. По словам россиянки, девочка получила сильный отек. После возвращения в Москву ребенку стали колоть препараты.

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    Зарина Дзагоева
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