Шестилетняя россиянка получила сильный отек в застрявшем в Турции самолете

Россиянка получила сильный отек в летевшем из Турции самолете Red Wings

Пассажирка рейса Red Wings, застрявшего в Анталье, Турция, пожаловалась на здоровье шестилетней дочери после нахождения в салоне самолета с неработающим кондиционером. Об этом она рассказала TourDom.

По словам россиянки, девочка получила сильный отек. После возвращения в Москву ребенку стали колоть препараты. В случае, если отек не сойдет за три дня, ее могут госпитализировать. Женщина пока не решила, будет ли предъявлять официальную претензию перевозчику.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржцы не смогли улететь из Антальи из-за задержки рейса авиакомпании Red Wings. Полет был запланирован на 21:30 12 августа. Пассажиров разместили в отеле, предложили еду и напитки.

С задержкой также столкнулись туристы, которые должны были лететь с Red Wings в Москву. Рейс откладывали несколько раз, а пассажиры жаловались на ужасную духоту в самолете.

Red Wings объяснила задержку рейсов WZ- 3061 и WZ-3062 из Антальи в Екатеринбург технической неисправностью двух самолетов Boeing-777. Чтобы вернуть пассажиров в Россию, перевозчик запросил дополнительный борт у авиакомпании «Икар».

