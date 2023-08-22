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16:44, 22 августа 2023Интернет и СМИ

Врач назвал повод срочно обратиться за помощью при плохом самочувствии у ребенка

Фото: Jess Zoerb / Unsplash

Врач-педиатр, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус прокомментировал сообщение о том, что семилетняя россиянка попала в реанимацию из-за ротавирусной инфекции после того, как искупалась в Черном море. В разговоре с НСН он перечислил симптомы этого заболевания, а также назвал веский повод обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии у ребенка.

Продеус заявил, что при повторяющейся рвоте и поносе у ребенка нужно срочно ехать к врачу. Как уточнил телеведущий, взрослых должно насторожить, если ребенка вырвало три раза и больше. По его словам, эти симптомы могут указывать на наличие ротавируса.

При таком состоянии ребенок начинает быстро терять вес, предупредил Продеус. «Помните, что потеря десяти процентов от массы тела в виде поноса и рвоты смертельно опасна для ребенка», — подчеркнул специалист.

О том, что семилетняя россиянка подхватила ротавирус во время отдыха на Черном море, стало известно ранее 22 августа. Уточнялось, что девочку доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

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    Олег Давыдов
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