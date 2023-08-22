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14:32, 22 августа 2023Мир

Вучич потребовал убрать из Афинской декларации пункт о санкциях против России

Вучич выступил против пункта об антироссийских санкциях в Афинской декларации

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич выступил против двух пунктов Афинской декларации, касающихся России. Об этом стало известно РИА Новости.

Сообщается, что данные пункты касаются требования об ужесточении антироссийских санкций и обвинения России в военных преступлениях. «Все требовали как можно более острых формулировок (...), но мы смогли попросить и добиться того, чтобы вещи, которые противоречат нашей политике, не оказались в тексте декларации», — заявил президент.

Соответствующее заявление Вучич сделал на брифинге по итогам его участия в неформальной встрече лидеров стран Западных Балкан с руководством ЕС в Афинах. На мероприятии также участвовал президент Украины Владимир Зеленский. По итогам состоявшейся встречи была принята Афинская декларация, ряд пунктов которой не устроил сербскую сторону.

В рамках состоявшегося саммита Вучич провел встречу с Зеленским. Президент Сербии назвал разговор с украинским лидером «хорошим и открытым», отметив важность признания территориальной целостности двух стран.

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    Максим Габриелян
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