Вучич потребовал убрать из Афинской декларации пункт о санкциях против России
Президент Сербии Александр Вучич выступил против двух пунктов Афинской декларации, касающихся России. Об этом стало известно РИА Новости.
Сообщается, что данные пункты касаются требования об ужесточении антироссийских санкций и обвинения России в военных преступлениях. «Все требовали как можно более острых формулировок (...), но мы смогли попросить и добиться того, чтобы вещи, которые противоречат нашей политике, не оказались в тексте декларации», — заявил президент.
Соответствующее заявление Вучич сделал на брифинге по итогам его участия в неформальной встрече лидеров стран Западных Балкан с руководством ЕС в Афинах. На мероприятии также участвовал президент Украины Владимир Зеленский. По итогам состоявшейся встречи была принята Афинская декларация, ряд пунктов которой не устроил сербскую сторону.
В рамках состоявшегося саммита Вучич провел встречу с Зеленским. Президент Сербии назвал разговор с украинским лидером «хорошим и открытым», отметив важность признания территориальной целостности двух стран.