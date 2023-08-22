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11:15, 22 августа 2023Мир

Вучич прокомментировал разговор с Зеленским

Президент Сербии Вучич назвал разговор с Зеленским хорошим и открытым

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич назвал разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским «хорошим и открытым». Об этом он написал в соцсети, пишет РИА Новости.

«Хороший и открытый разговор с президентом Зеленским по всем важным вопросам как для Сербии, так и для Украины, так и для всего региона и мира. Мы коснулись событий в Косово и Метохии», — заявил Вучич. Так он прокомментировал переговоры, которые состоялись на полях форума в Греции.

Сербский лидер отметил, что уважает территориальную целостность Украины, о чем мы «ясно и недвусмысленно говорим с начала конфликта». Также он опубликовал фотографию рукопожатия президентов.

Ранее стало известно, что Вучич решил провести переговоры с Зеленским в Афинах. Разговор прошел по просьбе президента Украины.

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    Александр Слабиев
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