Президент Сербии принял просьбу Зеленского о переговорах

Президент Сербии Вучич принял просьбу Зеленского и проведет с ним переговоры

Президент Сербии Александр Вучич принял просьбу украинского лидера Владимира Зеленского и проведет с ним закрытые переговоры 22 августа. Об этом он заявил во время своего визита в Грецию, сообщает ТАСС.

«Хочу сообщить гражданам, могу сделать это сейчас, что завтра утром по просьбе президента Украины у меня состоится двусторонняя встреча с ним. Таким образом я сяду и поговорю с Владимиром Зеленским наедине обо всем, что произошло за последнее время в Косове, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах», — сказал политик.

Ранее президент Украины прибыл в Грецию, где встретится с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом. Затем состоится встреча в расширенном формате с участием делегаций. Вечером пройдет ужин, в котором примут участие лидеры балканских стран, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель.