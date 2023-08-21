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19:41, 21 августа 2023Мир

Президент Сербии принял просьбу Зеленского о переговорах

Президент Сербии Вучич принял просьбу Зеленского и проведет с ним переговоры
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич принял просьбу украинского лидера Владимира Зеленского и проведет с ним закрытые переговоры 22 августа. Об этом он заявил во время своего визита в Грецию, сообщает ТАСС.

«Хочу сообщить гражданам, могу сделать это сейчас, что завтра утром по просьбе президента Украины у меня состоится двусторонняя встреча с ним. Таким образом я сяду и поговорю с Владимиром Зеленским наедине обо всем, что произошло за последнее время в Косове, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах», — сказал политик.

Ранее президент Украины прибыл в Грецию, где встретится с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом. Затем состоится встреча в расширенном формате с участием делегаций. Вечером пройдет ужин, в котором примут участие лидеры балканских стран, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

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    Семен Александров
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