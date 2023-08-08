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21:41, 8 августа 2023Мир

Президент Сербии назвал Украину дружественной страной

Вучич назвал Украину дружественной Сербии страной из-за непризнания Косово

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич назвал Украину дружественной Белграду страной, подчеркнув, что президент Владимир Зеленский придерживается позиции непризнания независимости самопровозглашенной республики Косово, сообщает РИА Новости.

«Думаю, что президент Зеленский, надеюсь на это и почти уверен, я с ним познакомился и думаю, что могу оценить чей-то интеллект, намного мудрее главы внешнеполитического комитета украинского парламента», — заявил сербский лидер.

Он добавил, что Украина является дружественным государством, с которым у Сербии никогда не было каких-либо конфликтов, выразив надежду на то, что между странами не появится никаких проблем.

Ранее Вучич призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга обеспечить безопасность сербов в Метохии и Косово.

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    Марина Совина
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