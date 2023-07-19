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21:53, 19 июля 2023Мир

Вучич попросил генсека НАТО обеспечить безопасность сербов в Косово

Президент Сербии призвал генсека НАТО Столтенберга обеспечить безопасность сербов в Косово
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга обеспечить безопасность сербов в Метохии и Косово. С такой просьбой политик обратился к генеральному секретарю альянса на встрече в Брюсселе, трансляция велась на сайте НАТО.

«Все произошло из-за плохого подхода Приштины, они хотели исключить сербов из власти. В то же время они задерживают сербских граждан и издеваются над ними, это очень беспокоит нашу страну», — отметил Вучич перед разговором со Столтенбергом за закрытыми дверями.

Сербский лидер также попросил обеспечить безопасность всех сербов в Косово и Метохии.

В начале июля Вучич заявил, что Сербия решила запросить срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за угрозы своим гражданам в Косово. Он отметил, что Белград потребует от сил миссии НАТО в Косово и Метохии демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Косово в намерении совершить новое нападение на сербов в то же время, когда Украина устроит атаку в рамках контрнаступления.

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    Марина Совина
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