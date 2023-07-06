Сербия решила запросить срочное заседание СБ ООН из-за угрозы гражданам в Косово

Сербия решила запросить срочное заседание СБ ООН из-за угрозы своим гражданам в Косово

Сербия решила запросить срочное заседание Совета безопасности (СБ) ООН из-за угрозы своим гражданам в Косово. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, передает ТАСС.

Также по словам политика, Белград потребует от сил миссии НАТО в Косово и Метохии (KFOR) демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев. «Сербский народ прижат к стене, и поэтому я буду просить о срочном разговоре с главой НАТО Йенсом Столтенбергом в любой точке планеты Земля, чтобы провести последние переговоры и обозначить ситуацию, сказать, что мы можем сделать — и что мы больше не можем сделать», — сказал он.

Вучич подчеркнул, что на заседании СБ ООН Сербия будет настаивать на требовании организации к KFOR немедленного прекращения деятельности все вооруженных приштинских структур.

Президент Сербии Александр Вучич в эфире обвинил Косово в намерении совершить новое нападение на сербов в то же время, когда Украина устроит атаку в рамках контрнаступления. По мнению политика, это может произойти до саммита НАТО в Вильнюсе.

«Когда это начнется, вы увидите наступательную операцию [премьера непризнанной республики Альбина] Курти на Косово. <...> Боюсь, что террор станет еще сильнее. Он представляет себя в роли [президента Украины Владимира] Зеленского, нового албанского лидера, который объединит все албанские земли», — заявил он.