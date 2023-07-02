Вучич заявил о планах Косово синхронизировать нападение с атакой Украины

Вучич: Косово планирует напасть, когда Украина устроит атаку в рамках контрнаступления

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva обвинил Косово в намерении совершить новое нападение на сербов в то же время, когда Украина устроит атаку в рамках контрнаступления. По мнению политика, это может произойти до саммита НАТО в Вильнюсе.

По словам Вучича, он ожидает наступательную операцию украинских войск в направлении Бахмута (украинское название Артемовск), а также Энергодара и Мелитополя. Политик отметил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть несколько десятков бригад.

«Когда это начнется, вы увидите наступательную операцию [премьера непризнанной республики Альбина] Курти на Косово. <...> Боюсь, что террор станет еще сильнее. Он представляет себя в роли [президента Украины Владимира] Зеленского, нового албанского лидера, который объединит все албанские земли», — заявил он.