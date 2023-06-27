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09:59, 27 июня 2023Мир

В Сербии указали на необходимость терпеть произвол косовоалбанских властей

Лидер Сербской радикальной партии Шешель: Сербия терпит произвол властей Приштины

Фото: Marko Djurica / Reuters

Пока Россия занята проведением специальной военной операции (СВО) на Украине и не может помочь, властям Сербии приходится терпеть произвол косовоалбанских властей Приштины, предпринимающих попытки столкнуть страну с НАТО. С таким заявлением в беседе с журналистами РИА Новости выступил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

Глава политсилы отметил, что Белград оказался в тяжелом положении: по его словам, премьер непризнанной республики Альбин Курти «хочет спровоцировать войну между Сербией и НАТО, при которой Сербия не имеет шансов на победу».

«Мы вынуждены ждать, что террор Курти переполнит чашу терпения, чтобы реагировать военным образом», — добавил он, подчеркнув, что Сербии приходится ждать, пока не произойдет первое убийство серба, которое покажет миру, что не Белград во всем виноват.

Политик не сомневается, что в противном случае против страны будет действовать весь политический аппарат Запада. Он не исключает, что при развитии данного сценария в конфликт вмешается Североатлантический альянс, что усложнит положение Сербии, учитывая, что Россия «занята СВО на Украине».

«Наш единственный шанс — выдержать до тех пор, пока Россия успешно завершит СВО и освободит целую Украину», — отметил Шешель, добавив, что при таком исходе текущего конфликта соотношение сил на мировой арене значительно изменится.

По его мнению, Белграду «жизненно важна поддержка и помощь России, если дойдет до вооруженного конфликта с Западом».

В начале июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация на севере Косово продолжает оставаться напряженной, а премьер непризнанной республики Альбин Курти, по его словам, берет пример с украинского лидера Владимира Зеленского, желая развязать военные действия.

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    Варвара Кошечкина
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