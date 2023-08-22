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21:25, 22 августа 2023Из жизни

Укушенный акулой мужчина решил не пугать купальщиков и сам дошел до медпункта

В Испании мужчина пережил нападение акулы и самостоятельно дошел до медпункта

Фото: Alex Steyn / Unsplash

Посетитель пляжа в испанском муниципалитете Олива, провинция Валенсия, пережил нападение голубой акулы и сам дошел до медицинского пункта. Об этом сообщает Las Provincias.

Акула напала на стоящего по колено в море мужчину в четверг, 17 августа. По словам пострадавшего, хищница укусила его за ногу настолько быстро, что он даже не успел среагировать. Более того, мужчина не сразу понял, что произошло. Когда он заметил, что из ноги идет кровь, то сначала зашел в море, решив не пугать других купальщиков. Затем мужчина спокойно вышел из воды и самостоятельно добрался до медпункта.

Медики обработали рану и сделали мужчине прививку от столбняка. Позже специалисты определили, что на мужчину напала голубая акула. После этого пляж был временно закрыт для посещения.

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Пострадавший утверждает, что произошедшее его не напугало. «Первое, что я собираюсь сделать, когда моя нога заживет, — вернуться на пляж», — заявил он.

Голубая акула — один из самых распространенных видов этих рыб. Их средняя длина — от трех с половиной до четырех метров. Средний вес — 150-200 килограммов. Зафиксировано несколько десятков неспровоцированных нападений голубых акул на людей, некоторые из которых привели к летальным исходам.

Ранее сообщалось, что в первом за 70 лет нападении акулы у пляжа в Нью-Йорке пострадала украинка. Хищник напал на женщину всего в трех метрах от берега.

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