В первом за 70 лет нападении акулы у пляжа в Нью-Йорке пострадала украинка

NYP: акула напала на 65-летнюю украинку Татьяну Колтунюк в штате Нью-Йорк

Пострадавшей от укуса акулы на пляже американского полуострова Рокавей, штат Нью-Йорк, оказалась украинка. Как сообщает New York Post (NYP), это первый случай нападения акулы на человека в районе города Нью-Йорк за 70 лет.

Инцидент произошел в понедельник, 7 августа, однако ранее не были известны имя женщины и подробности случившегося. По данным издания, пострадала 65-летняя Татьяна Колтунюк, переехавшая в США с Украины.

Сообщается, что акула напала на украинку всего в трех метрах от берега. Хищница укусила Колтунюк за левую ногу. Женщина закричала, к ней на помощь бросились спасатели и вытащили на берег. Рана оказалась глубокой, и, чтобы срочно остановить кровотечение, в качестве жгута было решено использовать веревку от буя. Спасатели постоянно говорили с пострадавшей, чтобы она не потеряла сознание. По словам одного из свидетелей, она была в глубоком шоке, бормотала что-то невнятное и вела себя очень спокойно.

Колтунюк доставили в больницу. По последним данным, ее состояние стабильно тяжелое.

Спасатели рассказали журналистам, что очень беспокоятся за Колтунюк. Они хорошо ее знали, потому что женщина ходила на пляж пять раз в неделю и всегда была приветлива с ними. Глава спасательной службы Хосе Диас заявил, что не видел ничего подобного за 53 года службы.

Мы плаваем каждый день. Мы плаваем с другими спасателями и видим акул, но они никогда нас не трогают. Такое случилось впервые. Это странно. Все боятся лезть в воду, и я не виню их Хосе Диаз Глава спасательной службы

Неизвестно, какого именно вида была акула, но, судя по следам от укусов, либо тупорылая, либо лисья.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, акула напала на 20-летнего посетителя пляжа и вцепилась ему в ногу. Пострадавшему помог очевидец, который наложил жгут на рану, чтобы остановить кровотечение.