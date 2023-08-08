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14:16, 8 августа 2023Из жизни

Укушенную акулой у пляжа женщину госпитализировали в критическом состоянии

New York Daily News: в США акула прокусила ногу посетительнице пляжа

Фото: Unsplash

На пляже американского полуострова Рокавей, штат Нью-Йорк, акула набросилась на женщину и прокусила ей ногу. Об этом сообщает New York Daily News.

50-летняя посетительница пляжа находилась в воде, когда на нее напала акула. Спасатели вытащили женщину на берег, ее нога была серьезно повреждена и сильно кровоточила.

Пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии, однако врачам удалось стабилизировать его. После произошедшего всех отдыхающих вывели из воды, а пляж временно закрыли для посещения.

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По словам сотрудницы Нью-Йоркского департамента парков и мест отдыха, нападения акул на пляжах полуострова случаются крайне редко. Как утверждает руководитель морской лаборатории Университета Стоуни-Брук, акулы у пляжей Рокавея не едят людей, поэтому рыба, напавшая на женщину, сразу отступила. «Акула откусила кусочек, поняла, что не может это съесть, и двинулась дальше», — говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что в США любознательная акула укусила женщину, отмечавшую день рождения подруги возле пирса. В больнице пострадавшей наложили 14 швов.

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    Алиса Удовик
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