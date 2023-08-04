Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:03, 4 августа 2023Из жизни

Любознательная акула укусила женщину на дне рождения подруги

Fox 13 News: акула укусила американку из любопытства

Фото: Oleksandr Sushko / Unsplash

Любознательная акула укусила женщину, отмечавшую день рождения подруги возле пирса в американском городе Сент-Питерсберг, штат Флорида. Об этом сообщает Fox 13 News.

Инцидент произошел, когда 26-летняя Натали Бранда праздновала день рождения своей подруги Алли Макс. Компания купалась и прыгала в воду с лодки. Американка играла с надувными кругами и не заметила, как к ней подплыла акула. Сама именинница вышла из воды всего за пять минут до этого.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Друзья вытащили женщину на лодку и прижали ей рану. После этого они отвезли ее на берег и вызвали скорую помощь. В больнице пострадавшей наложили 14 швов. Врач Гевин Нэйлор сказал, что укус был мягким: хищница, скорее всего, просто проявила любопытство.

Из-за полученных травм Бранда не может работать, и ее родные и друзья собирают для нее средства в интернете.

Ранее сообщалось, что испанского туриста, приехавшего для серфинга во Флориду, укусила акула во время катания. Во время инцидента турист находился в безопасном месте возле причала.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Внебрачный сын Жириновского потребовал признать отцовство. Какое наследство он может получить?

    Путин подписал закон о повышении штрафа для авиакомпаний за опоздания

    Вучич заявил о растущем лицемерии и двойных стандартах Запада

    Российский танкист подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

    Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах

    Пассажирку с кокаиновыми конфетами задержали в аэропорту Шереметьево

    «Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ

    Любознательная акула укусила женщину на дне рождения подруги

    Стоматолог предупредил россиян об опасности дорогих украшений для зубов

    Российский посол опроверг данные Британии о продвижении контрнаступления ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости