Любознательная акула укусила женщину на дне рождения подруги

Fox 13 News: акула укусила американку из любопытства

Любознательная акула укусила женщину, отмечавшую день рождения подруги возле пирса в американском городе Сент-Питерсберг, штат Флорида. Об этом сообщает Fox 13 News.

Инцидент произошел, когда 26-летняя Натали Бранда праздновала день рождения своей подруги Алли Макс. Компания купалась и прыгала в воду с лодки. Американка играла с надувными кругами и не заметила, как к ней подплыла акула. Сама именинница вышла из воды всего за пять минут до этого.

Друзья вытащили женщину на лодку и прижали ей рану. После этого они отвезли ее на берег и вызвали скорую помощь. В больнице пострадавшей наложили 14 швов. Врач Гевин Нэйлор сказал, что укус был мягким: хищница, скорее всего, просто проявила любопытство.

Из-за полученных травм Бранда не может работать, и ее родные и друзья собирают для нее средства в интернете.

Ранее сообщалось, что испанского туриста, приехавшего для серфинга во Флориду, укусила акула во время катания. Во время инцидента турист находился в безопасном месте возле причала.