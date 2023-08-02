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20:18, 2 августа 2023Путешествия

Отпуск туриста-серфера превратился в кошмар после жестокого нападения акулы

Катавшегося на серфе 22-летнего испанского туриста во Флориде укусила акула

Фото: David Gray / Reuters

Испанского туриста, приехавшего для серфинга во Флориду, укусила акула во время катания. Об этом сообщает EssentiallySports.

По информации издания, 22-летний молодой парень прибыл в Нью-Смирна-Бич из Овьедо, однако его отпуск превратился в кошмар после жестокого нападения хищника. Во время инцидента турист находился в безопасном месте возле причала. Тем не менее акула заметила его и укусила за щиколотку.

Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Ранее на Мальдивах туристка решила поплавать с акулами и была укушена за плечо и верхнюю часть спины. Тем не менее сразу после произошедшего девушка обработала раны и снова пошла нырять в воду с опасными хищниками.

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    Зарина Дзагоева
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