В российском регионе опровергли сообщения о разваливающейся после ремонта школе

В Курганской области опровергли сообщения о разваливающейся после ремонта школе

В сети распространились сообщения о том, что школа в Курганской области, на капремонт которой потратили 88 миллионов рублей, якобы «разваливается на глазах». Впоследствии власти российского региона опровергли данную информацию и рассказали о ходе строительных работ.

Соответствующие утверждения появились в Telegram-канале Readovka в воскресенье, 19 августа. Журналисты заявили, что ученики в городе Макушино могут не попасть за свои парты к 1 сентября, так как здание абсолютно непригодно к эксплуатации.

В частности, по их данным, школьная мастерская полностью покрыта плесенью, в ней присутствует зловонный едкий запах, с потолка на школьников может упасть земля, плитка на полу не держится, а вода постоянно топит коридоры. Отмечалось, что школа находится на капремонте уже три года, а завершение работ планируется к 31 августа.

В качестве источника изложенных сведений были указаны родители учеников — их долгое время «кормят обещаниями» по поводу окончания ремонта. Комментарий, вероятно, одной из родительниц, имя которой не названо, был прикреплен к посту. Женщина описала проблемы, связанные со строительными работами, однако уточнила, что один из корпусов учебного заведения все же был обновлен. Также на видео был показан незавершенный ремонтный процесс: горы строительного мусора, отваливающаяся штукатурка, необработанные кирпичные стены.

Спустя несколько дней, в понедельник, 21 августа, в департаменте образования и науки Курганской области в беседе с Ura.ru назвали недостоверной жалобу в соцсетях о том, что школа в Макушино разваливается после трехлетнего ремонта. Там объяснили, что учебное заведение состоит из двух зданий разных годов постройки, соединенных переходом, и ремонт идет поэтапно.

«Одно из зданий уже полностью отремонтировано, и дети там обучались в конце года. С 1 сентября дети начнут занятия в этом здании. После ливня в одном месте была протечка. Она устранена. Потолочные плитки будут заменены», — заключил собеседник агентства и добавил, что во втором здании школы ремонт начали этим летом и должны завершить до 31 октября текущего года. В департаменте подчеркнули, что все недочеты подрядчик устраняет, а работы контролирует администрация Макушинского округа.

Кроме того, в самом образовательном учреждении Ura.ru впоследствии подтвердили, что учебный год там начнется вовремя. «Учебный год начнется 1 сентября», — подтвердил собеседник агентства и добавил, что ремонт здания продолжается.

Информация о том, что школа в городе Макушино якобы разрушается после ремонта, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»