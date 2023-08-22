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05:00, 22 августа 2023Россия

В Госдуме предложили штрафовать за публикацию фото и видео работы ПВО

Депутат Швыткин предложил ввести серьезный штраф за публикацию видео работы ПВО

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил штрафовать граждан за публикацию фото и видео работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Своей инициативой он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я считаю, что эта мера назрела давно. Я высказываю необходимость введения соответствующей степени ответственности за фото и видео фиксацию ударов по различным воздушным целям противника со стороны наших средств противовоздушной обороны. Поскольку это может выявить местонахождение наших средств ПВО, что может повлиять на действия Вооруженных сил Украины», — заявил депутат.

По словам парламентария, необходимо отрегулировать увеличение ответственности за фото и видео фиксацию работы средств ПВО на законодательном уровне.

«Штраф не должен быть минимальным, а должен быть достаточно серьезным. Потому что это может нанести большой ущерб. Я думаю, что он должен измеряться не в одной тысяче рублей и не в десяти», — заключил Швыткин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил внести изменения в российское законодательство и наказывать тех, кто публикует фото и видео работы ПВО и других оборонных систем.

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    Варвара Кошечкина
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