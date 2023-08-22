Россияне бросились скупать один тип жилья после повышения ключевой ставки ЦБ

«Известия»: спрос на новостройки вырос на 50 % из-за поднятия ставки ЦБ

После повышения Центробанком (ЦБ) ключевой ставки до 12 процентов годовых россияне бросились скупать квартиры в новостройках — за неделю (с 15 по 22 августа) спрос на этот тип жилья вырос на 50 процентов. Об этом сообщают опрошенные «Известиями» эксперты.

Повышенный интерес к новым квартирам связан с желанием покупателей приобрести жилье на прежних условиях — тех, что были до роста ипотечных ставок, пояснила замдиректора по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.

Руководитель по продажам корпорации «Мегалит» Ирина Орлякина добавила, что резкое повышение ключевой ставки оказывает и психологическое влияние, несмотря на сохранение льготной ипотеки. В подобных ситуациях люди возвращаются к вопросу покупки жилья, например, если раньше откладывали решение.

На фоне такого спроса выросли и цены на первичном рынке — по словам коммерческого директора ГК «А101» Анны Боим, новостройки подорожали на 2-3 процента. «В городах с населением более 500 тысяч жителей средняя стоимость квадратного метра в строящихся корпусах с начала лета выросла на 4,7 процента, до 174,3 тысячи рублей. За последнюю неделю рост составил 0,5 процента», — рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее эксперты спрогнозировали, что новостройки в России могут подорожать на 8-10 процентов после повышения ЦБ ключевой ставки. При этом рост цен станет заметным к концу 2023 года. Кроме того, увеличится спрос на покупку новых квартир по льготной ипотеке под 8 процентов, так как ставки на вторичном рынке могут вырасти до 15-16 процентов, считают специалисты.