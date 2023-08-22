Приют в Чите опроверг роспуск более 100 собак из-за нехватки средств

Владелица приюта «Рыжая моська» в Чите опровергла информацию о роспуске собак

В соцсетях и мессенджерах в Чите распространились сообщения о том, что частный приют «Рыжая моська» может выпустить более 100 собак из-за нехватки средств. Однако владелица приюта опровергла эту информацию.

О возможности выпуска стерилизованных собак из-за нехватки финансирования приют сообщил в комментариях на своей странице во «ВКонтакте» в июле. «Друзья, в приюте действительно все очень плохо! Мы будем вынуждены распустить взрослых, стерильных собак, если не сможем выкручиваться», — говорилось в комментарии. Впоследствии приют на своей странице в соцсети неоднократно утверждал, что из-за нехватки средств может распустить собак (1, 2).

По информации издания Chita.ru, хозяйка приюта Елена Андреева подтвердила возможность выпуска стерилизованных животных. «Да, но не приют распустить, а стерильных собак, биркованных, которых вот с ИК-3 в том числе к нам доставлялись калеченные. Они сами уже и биркованные, и стерильные — их отпускать. Не хотелось бы, конечно», — приводится ее комментарий.

Однако позднее, 21 августа, Елена Андреева в беседе с «МК в Чите» опровергла выпуск из приюта собак из-за нехватки средств. «Никакого роспуска собак не будет, но очень нужна помощь кормом. Некоторые кураторы забыли о тех животных, которых когда-то просили взять на содержание и лечение - ведь со всего города везли покалеченных и тех, кого некуда деть», — высказалась она и добавила, что сейчас в приюте находится 161 собака.

В беседе с URA.ru Андреева заявила, что журналисты издания Chita.ru, сообщившие о возможном роспуске собак, неверно интерпретировали информацию о том, что приют нуждается в помощи. По ее словам, представители прессы «сделали так, как им удобно».

Утверждения о том, что «Рыжая моська» может распустить собак в связи с трудным финансовым положением, не получили широкого освещения в российских СМИ, однако информация распространилась в соцсетях и мессенджерах (1, 2, 3). Ряд СМИ при этом опубликовал опровержение информации (1, 2, 3).

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