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23:36, 22 августа 2023Мир

В США допустили поддержку Конгрессом запроса Байдена о выделении средств Киеву

Салливан допустил поддержку Конгрессом запроса Байдена о выделении средств Киеву
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Фото: Pixabay

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил, что Конгресс поддержит запрос американского лидера Джо Байдена о выделении дополнительных средств Киеву, в том числе в рамках военной помощи. Его слова приводит РИА Новости.

«Хотя и присутствуют некоторые диссидентские голоса, мы верим, что в ядре сохраняется сильный двухпартийный фундамент поддержки нашей политики по Украине», — отметил чиновник.

Салливан добавил, что большинство членов палаты представителей и сената со стороны республиканцев и демократов уверенно поддерживают текущий курс Вашингтона.

Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на помощь Украине. Планируется, что выделенные Киеву деньги пойдут на военную, финансовую и гуманитарную помощь.

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    Марина Совина
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