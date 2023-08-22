В США допустили поддержку Конгрессом запроса Байдена о выделении средств Киеву
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил, что Конгресс поддержит запрос американского лидера Джо Байдена о выделении дополнительных средств Киеву, в том числе в рамках военной помощи. Его слова приводит РИА Новости.
«Хотя и присутствуют некоторые диссидентские голоса, мы верим, что в ядре сохраняется сильный двухпартийный фундамент поддержки нашей политики по Украине», — отметил чиновник.
Салливан добавил, что большинство членов палаты представителей и сената со стороны республиканцев и демократов уверенно поддерживают текущий курс Вашингтона.
Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на помощь Украине. Планируется, что выделенные Киеву деньги пойдут на военную, финансовую и гуманитарную помощь.