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20:31, 22 августа 2023Силовые структуры

Уроженца Таджикистана задержали по подозрению в изнасиловании ребенка

В Подмосковье задержали уроженца Таджикистана за изнасилование ребенка

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Московской области задержали 34-летнего уроженца Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Против него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, ночью 14 августа мужчина, находясь в Кстовском районе Нижегородской области, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Через несколько дней после этого он уехал из региона. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина нашла видео, на которых ее экс-супруг насилует детей.

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    Илона Палей
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