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Уроженца Таджикистана задержали по подозрению в изнасиловании ребенка
В Подмосковье задержали уроженца Таджикистана за изнасилование ребенка
В Московской области задержали 34-летнего уроженца Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Против него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, ночью 14 августа мужчина, находясь в Кстовском районе Нижегородской области, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Через несколько дней после этого он уехал из региона. Решается вопрос о мере пресечения.
Ранее сообщалось, что в Москве женщина нашла видео, на которых ее экс-супруг насилует детей.