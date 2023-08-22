Уроженца Таджикистана задержали по подозрению в изнасиловании ребенка

В Подмосковье задержали уроженца Таджикистана за изнасилование ребенка

В Московской области задержали 34-летнего уроженца Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Против него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, ночью 14 августа мужчина, находясь в Кстовском районе Нижегородской области, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Через несколько дней после этого он уехал из региона. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина нашла видео, на которых ее экс-супруг насилует детей.