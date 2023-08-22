LTN: США поставят Тайваню 38 танков Abrams в 2024 году

Тайвань обойдет Украину по количеству поставленных Вашингтоном танков Abrams. Об американских поставках для Тайваня пишет LTN.

По данным газеты, в 2024 году Тайвань получит 38 танков, в то время как еще 42 танка доставят в 2025 году. Последнюю партию передадут в 2026 году, она будет состоять из 28 таких боевых машин. В частности, США поставят танки модификации M1A2T.

Отмечается, что Тайвань уже подготовил группу офицеров для обучения боевому применению машин и их обслуживанию в США. После окончания обучения они вернутся на остров и будут военными инструкторами в вооруженных силах.

7 августа администрация США одобрила отправку Украине первой партии танков Abrams в количестве 31 единицы. Как заявил начальник отдела закупок американской армии Даг Буш, танки поставят Киеву вместе с боеприпасами, запасными частями и оборудованием для заправки и ремонта.