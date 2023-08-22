Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:42, 22 августа 2023Моя страна

Четвертый рязанский дуб вошел в реестр старовозрастных деревьев России

Четвертый дуб в Рязанской области вошел в реестр старовозрастных деревьев России

Фото: Николо-Бавыкинский мужской монастырь

В Рязанской области дуб черешчатый, растущий на территории Николо-Бавыкинского мужского монастыря в селе Заря Свободы, внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Об этом сообщается в группе монастыря во «ВКонтакте».

Соответствующее решение приняла комиссия всероссийской программы «Деревья — памятник живой природы», монастырь получил письмо об этом 11 августа.

«Теперь он - памятник живой природы! Надеемся, еще не одно столетие он будет для всех местом прохлады и утешения», — говорится в публикации.

Дуб на территории монастыря стал четвертым черешчатым дубом в Рязанской области, попавшим в реестр старовозрастных деревьев России. Помимо него в перечне указаны ясень, сосна обыкновенная и тополь бальзамический.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске посадят желудь с дуба времени Петра I, которому исполнилось 363 года. Он растет в Летнем саду Санкт-Петербурга. Все дубы, выросшие из желудей этого дерева, внесены в «Реестр Х саженцев» и имеют специальный сертификат. Они находятся более чем в 60 городах России и других стран.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    Цены на газ в Европе резко выросли

    Стали известны подробности о главе организовавшей диггерскую экскурсию фирмы

    Китай назвал ошибочным решением сброс зараженной воды с АЭС «Фукусима»

    77-летний пенсионер провел шесть часов среди питонов-людоедов и чудом выжил

    Бородина ответила на критику новой прически в сети

    Концерт Ани Лорак в Москве потребовали отменить из-за подозрений в поддержке ВСУ

    Виновнику смертельного отравления арбузом из «Магнита» вынесли приговор

    Украина национализировала активы Министерства обороны Белоруссии

    Уничтожение американского военного катера с военными ВСУ попало на видео

    Самый дорогой iPhone 15 выйдет с задержкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости