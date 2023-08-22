Четвертый рязанский дуб вошел в реестр старовозрастных деревьев России

Четвертый дуб в Рязанской области вошел в реестр старовозрастных деревьев России

В Рязанской области дуб черешчатый, растущий на территории Николо-Бавыкинского мужского монастыря в селе Заря Свободы, внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Об этом сообщается в группе монастыря во «ВКонтакте».

Соответствующее решение приняла комиссия всероссийской программы «Деревья — памятник живой природы», монастырь получил письмо об этом 11 августа.

«Теперь он - памятник живой природы! Надеемся, еще не одно столетие он будет для всех местом прохлады и утешения», — говорится в публикации.

Дуб на территории монастыря стал четвертым черешчатым дубом в Рязанской области, попавшим в реестр старовозрастных деревьев России. Помимо него в перечне указаны ясень, сосна обыкновенная и тополь бальзамический.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске посадят желудь с дуба времени Петра I, которому исполнилось 363 года. Он растет в Летнем саду Санкт-Петербурга. Все дубы, выросшие из желудей этого дерева, внесены в «Реестр Х саженцев» и имеют специальный сертификат. Они находятся более чем в 60 городах России и других стран.

