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17:47, 27 июня 2023Моя страна

В Магнитогорске посадят желудь с дуба времен Петра I

В Магнитогорске посадят желудь с 363-летнего дуба времен Петра I

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Магнитогорске, Челябинская область, посадят желудь с дуба времен Петра I. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

В настоящее время дуб, которому исполнилось 363 года, растет в Летнем саду Санкт-Петербурга. Его саженец получил в подарок МГТУ имени Г. И. Носова, когда проректор по развитию инфраструктуры Сергей Волков приезжал в Северную столицу.

«Когда Петр I приехал в Санкт-Петербург основывать новую столицу, то наказывал за снос любого дерева, ведь император сам сажал деревья, особенно любил дубы. В юбилейный год Северной столицы России было решено собрать желуди от дуба Петра Великого и высадить их на всей территории Российской Федерации и за ее пределами — сделать к юбилею Всероссийскую Дубраву Императора Петра Великого», — рассказали в пресс-службе МГТУ.

Все дубы, выросшие из желудей этого дерева, внесены в «Реестр Х саженцев» и имеют специальный сертификат. Они находятся более чем в 60 городах России и других стран.

В апреле тысячи дубов и кленов высадили в Северной Осетии в рамках акции «Сад памяти». В рамках международной акции «Сад памяти» лесоводы Алагирского и Дигорского лесничеств высадили 8500 саженцев дуба красного и клена, посвятив свой труд выходцам из селений Кора-Урсдон и Црау, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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    Карина Черных
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