В Северной Осетии высадили тысячи дубов и кленов

В Северной Осетии высадили 8,5 тысячи дубов и кленов

Тысячи дубов и кленов высадили в Северной Осетии в рамках акции «Сад памяти». Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на Минприроды республики.

«В рамках международной акции "Сад памяти" лесоводы Алагирского и Дигорского лесничеств высадили 8500 саженцев дуба красного и клена, посвятив свой труд выходцам из селений Кора-Урсдон и Црау, погибшим в годы Великой Отечественной войны», — рассказали в министерстве.

Там уточнили, что в указанных населенных пунктах проживает род Созаевых. В годы Великой Отечественной войны 36 его представителей отправились на фронт, при этом 23 из них домой не вернулись.

Акция «Сад памяти» будет проходить в Северной Осетии до конца апреля. Всего в рамках нее в республике планируется высадить свыше 34 тысяч молодых деревьев.